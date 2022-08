Qmusic is vandaag weer van start gegaan met het populaire radiospel ‘Het Geluid’. Een bijzonder element dit jaar is een nieuwe invulling van de SuperRonde, waarbij de luisteraar een verdubbelaar in kan zetten. Kai Merckx speelde vanochtend voor het eerst.

De SuperRonde heeft deze editie een nieuwe invulling. Dit keer krijgt de luisteraar in de SuperRonde een verdubbelaar. Die verdubbelaar houdt in dat de luisteraar moet kiezen: óf twee pogingen om Het Geluid te raden óf twee keer zoveel prijzengeld als het antwoord goed is. Vorige edities werd de SuperRonde op een vast moment gespeeld, dit jaar is het moment juist een verrassing.

Als het SuperRonde-alarm gaat, betekent dat de eerstvolgende ronde de SuperRonde is. De vraag is dan: verdubbelt de luisteraar zijn of haar kansen of het geldbedrag.

100.000 euro

Net als voorgaande jaren begint het spel met een startbedrag van 2.500 euro en wordt de oplossing per fout antwoord 100 euro meer waard. Elk uur mag een luisteraar een poging wagen om te raden wat Het Geluid is.

In 2019 won de 36-jarige Kirsten 100.000 euro met het populaire radiospel. Dat was toen het hoogste bedrag ooit. Het Geluid wordt elke werkdag gespeeld tussen 7 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds. Het Geluid is altijd een handeling die je uit kunt voeren.

Foto: Qmusic