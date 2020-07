“Het is jammer dat 3FM het nog steeds niet lukt om een eigen toon te vinden die bij deze tijd past.” Dat zegt Hans Schiffers over NPO 3FM, dat in de meest recente luistercijfers op 2,2 procent marktaandeel zit. “Het is heel jammer dat de nieuwe generatie 3FM-dj’s zo ongelooflijk hard moet werken om er iets van te maken, waarvan je denkt: dat doet weer recht aan waar die zender voor staat”, zei Hans op NH Radio.

Volgens Hans, die zelf van 1985 tot 1997 diverse programma’s op 3FM maakte, heeft de zender ‘vele hoogtes en dieptes gekend’. “Het Glazen Huis werd verzonnen in een tijd dat het marktaandeel op een all time low zat (in 2004, red.). Vanuit de gedachte van het Glazen Huis zijn ze enorm gegroeid, ietwat niemand zich voor had gesteld. Toen werd het zelfs een zender waar we nu nog steeds over praten. Door het Glazen Huis kreeg de zender een heroïsche status en is het een jongensboekverhaal geworden.”

Dip in luistercijfers

De laatste jaren zitten de luistercijfers van het ooit zo populaire 3FM in een flinke dip. “Ze hebben natuurlijk ook wel een moeilijk verleden om tegenaan te boksen, want het was het verleden met Giel Beelen, Gerard Ekdom en Michiel Veenstra”, ziet de NPO Radio 5-dj.

Klimt de zender weer een keer uit het dal? Hans: “Het zou weer kunnen, alleen moet er heel veel veranderen. Ik vind het wel jammer. De generatie die nu opgroeit, daar moet toch een soort van magie kunnen ontstaan? Een magie die maakt dat iedereen die jong is, dat radiostation als z’n eerste, beste radiostation wil.”

Foto: AVROTROS | Elvin Boer