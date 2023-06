Het Glazen Huis van NPO 3FM staat dit jaar, in de week voor Kerst, op de Grote Markt in Nijmegen. De zender komt de 20ste editie van het evenement in actie voor Stichting ALS Nederland. Nijmegen is ‘een bruisende stad in de provincie’, aldus 3FM.

In Nederland leven zo’n 1.500 mensen met ALS (amyotrofische laterale sclerose), of de aanverwante ziekten PSMA en PLS. Ieder jaar komen er 500 nieuwe patiënten bij en overlijden er ook 500 mensen. “Met 3FM Serious Request willen we Nederland verbinden, maar bovenal in beweging brengen. ALS is een van weinige dodelijke ziektes”, zegt zendermanager Menno de Boer. “Er is geld nodig voor onderzoek, maar ook voor hulpmiddelen om mensen met ALS en hun naasten bewegingsvrijheid te geven.”

Limore Noach, directeur van Stichting ALS Nederland: “Het is fantastisch dat we zijn verkozen als het goede doel voor 3FM Serious Request 2023. Het geld dat dit mooie evenement oplevert is keihard nodig voor onderzoek. Dankzij recente technologische ontwikkelingen hebben we de hoop dat ALS in de nabije toekomst een behandelbare ziekte wordt in plaats van een doodvonnis.”

Welke 3FM-dj’s dit jaar in het Glazen Huis actievoeren wordt op een later moment bekendgemaakt.

Foto: NPO 3FM