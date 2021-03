Over een paar weken stopt Gijs Staverman met zijn lunchprogramma op NPO Radio 2. De radiomaker schuift vanaf 10 mei twee uurtjes op, en is vanaf dan tussen 14:00 en 16:00 uur te horen. “Nog een paar weken en dan gaan we vol enthousiasme aan het nieuwe programma beginnen”, aldus Gijs in een reactie.

Gijs wordt recht tegenover Rob Stenders geprogrammeerd, die vanaf juni zijn dagelijkse platenbonanza bij Radio Veronica voortzet. Voor Gijs betekent dat na bijna 8,5 jaar zijn lunchshow ophoudt te bestaan. De radiomaker volgde eind 2013 Frits Spits op, die jarenlang het tijdslot op Radio 2 presenteerde. Annemieke Schollaardt neemt de lunchuren vanaf mei voor haar rekening.

‘Prachtige jaren’

“Ik zou heel graag iets tegen je wil zeggen”, begon Gijs zijn programma gistermiddag. “Ik ga stoppen met ‘Gijs 2.0’. Het waren acht prachtige jaren die we hier volbracht hebben. We hebben met een geweldig team dit programma mogen maken. Ik ga ermee stoppen, maar ik ga niet weg. Ik wil je graag uitnodigen voor een nieuw programma, vanaf 10 mei, dat heet ‘Gijs 2.4’.”

“Zo, het hoge woord is eruit”, zei Gijs:

Het lunchprogramma van Gijs op Radio 2 dreigde overigens drie jaar geleden al te moeten stoppen. Na maanden van gesprekken tussen Gijs’ omroep KRO-NCRV en de NPO kon het programma behouden blijven, al moest de show wel fors bezuinigen. “Dat was een kloteperiode, dat was echt geen fijne periode”, zei Gijs er later over.

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV