Giel Beelen wil artiesten die geboycot worden op de radio gewoon draaien als daarom gevraagd wordt. “Als ik dan een appje krijg met: ‘Het is vandaag onze trouwdag, kun je R. Kelly even draaien? of Marco of Ali’, dan zou ik het gewoon draaien”, zegt hij in de podcast ‘Off the Record’.

Na onthullingen over seksueel overschrijdend gedrag door Marco Borsato en Ali B. besloten vrijwel alle landelijke radiozenders om de muziek van Borsato voorlopig niet meer te draaien.

“Ik pas me voorlopig even aan in het NPO-beleid rond Marco en Ali”, voegt de dj van NPO Radio 2 eraan toe. “Het is ook niet zo dat ik het nu per se wil draaien ofzo. Ik begrijp dat luisteraars er op dit moment met deze gevoeligheid niet op zitten te wachten. Maar dat is niet eeuwig. Zelfs als blijkt dat het nog heftiger is dan we dachten, dan heeft Marco toch nog al die klassiekers gemaakt. De liedjes blijven dezelfde liedjes.”

Foto: Annemieke van der Togt | BNNVARA