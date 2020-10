De collectie van zeezender Radio Veronica is door Stichting Norderney aan Beeld en Geluid in Hilversum geschonken. Daarmee is de collectie straks voor een veel groter publiek toegankelijk dan nu het geval is. Het gaat om een groot archief, van integrale programma’s en commercials tot objecten en foto’s uit de periode 1960 tot en met 1974.

De schenking door Stichting Norderney, die de ‘erfenis’ van zeezender Radio Veronica beheert, vond live plaats tijdens Dutch Media Week, deze week in Hilversum. Het gaat onder meer om tweeduizend uur aan bewaard gebleven uitzendingen en fragmenten van radiomakers als Lex Harding, Joost den Draaijer, Tineke de Nooij en Jan van Veen. Verder bevat de collectie foto’s, commercials en filmopnames.

Zeezender Radio Veronica zond van 1960 tot 1974 uit vanaf de Noordzee en was het eerste radiostation met een zogenoemde horizontale programmering, waarbij op vaste dagen vaste programma’s te horen zijn. De zender was enorm populair onder jongeren. Als antwoord op de zeezender werd Hilversum 3, tegenwoordig 3FM, opgericht.

Foto: Stichting Norderney