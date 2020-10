Giel Beelen vindt dat Qmusic de beste commerciële zender is. Dat zei hij op NPO Radio 1. “Ik vind het heel knap hoe de zender klinkt als een familie en ze bijzondere radiospelletjes hebben. En ze zijn vanaf de onderkant gekomen zonder grote sterren, gewoon heel eigen.”

Hij vindt niet dat Radio Veronica hetzelfde zou moeten doen. “Het is een heel ander radiostation. Qmusic is een hitradiostation en Veronica is dat niet en moet dat ook helemaal niet zijn.”

Tijm

Afgelopen week maakte de dj weer radio bij de NPO. Hij begon in de vroege ochtend op NPO Radio 2. Voor zijn afscheid bij Radio Veronica heeft hij John de Mol niet gesproken. “Ik weet dat het verhaal heel erg gaat alsof hij zich overal mee bemoeit. En in het begin hebben we wel een gesprek gehad. Maar het is niet iemand die bij mijn programma betrokken was.”

Hij heeft de grote Talpa-baas wel een cadeautje gegeven. “Ik gaf alle medewerkers en John de Mol een potje met tijm erin en daar stond dan bij ‘It’s tijm to go’.”

NPO Radio 4

In het verleden maakte Beelen het programma ‘Virus’ op NPO Radio 4 en hij gaat nu weer iets doen voor de publieke klassieke muziekzender. “Ik geloof dat het meer een podcast gaat worden. Ik vind het al leuk dat BNNVARA de ambitie heeft om iets op Radio 4 te doen.” Wat de precieze invulling wordt is nog niet bekend. “Klassieke muziek is wel de basis.”

Foto: Videostill NPO Radio 2