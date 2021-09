Giel Beelen heeft nog altijd spijt van opmerkingen die hij in 2016 maakte over Sylvana Simons. “Ik denk er niet dagelijks aan, maar het komt regelmatig boven”, zegt hij in de Linda. In een uitzending op 3FM liet de dj apengeluiden horen en riep hij vervolgens “Rustig Sylvana!”. Na de uitspraak van Beelen liepen de gemoederen hoog op. De dj maakte maandag in zijn ochtendshow excuses voor de misplaatste grap. “Dat vind ik nog steeds erg kut”, zegt hij er nu over.

Het zit de dj van Radio 2 nog steeds dwars. “Ook omdat de meeste mensen de helft van het verhaal hebben gehoord en alleen maar denken dat ik op de radio een link heb gelegd tussen een aap en Sylvana. Dat was niet zo, die link was er al: ik haakte in op iets wat Johan Derksen eerder die week had gezegd.”

Racist

“En ik vind het prima als mensen mij vervolgens een teringlijer vinden, maar een racist … Ik voel nog steeds ernstig de behoefte om dat recht te zetten. Maar uiteindelijk is wat de rest van het land denkt niet het belangrijkste: ik weet dat Sylvana en ik goed zijn, dat zij het begrijpt en weet dat ik haar niet wilde kwetsen.”

Giel werkt inmiddels voor Radio 2, waar hij in de vernieuwde programmering een avondprogramma krijgt.

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic