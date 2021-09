NPO Radio 5 heeft de hele week in het teken gestaan van muziek uit de jaren zeventig. De themaweek wordt vandaag afgesloten met 178 ‘klassiekers’ met muziek uit de seventies.

Peter Maffay staat voor het tweede jaar op rij staat zijn nummer ‘Du’ uit 1970 op de eerste plaats van de ‘Evergreen Toplijst van de Jaren 70’.



Op de tweede plaats staat ‘One Way Wind’ van The Catsuit 1971. Nummer drie is ‘Hotel California’ van Eagles.

De lijst is vandaag van 6:00 tot 20:00 uur te horen op Radio 5.

Top 10:

01-Du – Peter Maffay

02- One Way Wind – The Cats

03-Hotel California – Eagles

04-Bridge Over Troubled Water – Simon & Garfunkel

05-Bohemian Rhapsody – Queen

06-Child In Time – Deep Purple

07-Radar Love – Golden Earring

08-Stairway To Heaven – Led Zeppelin

09-Voor Haar – Frans Halsema

10-Let It Be – The Beatles

Foto: NPO Radio 5 – 2019