Eddy Keur is blij dat hij voor NPO Radio 2 in de nacht aan de slag kan. Voor PowNed gaat hij met ingang van oktober iedere vrijdagnacht het programma ‘Eddy’s Nachtwacht’ maken, een programma over liefde, relaties en seksualiteit en een knipoog naar de radioklassieker van weleer.

Eddy Keur is verheugd met zijn nieuwe avontuur: “In de periode dat ik als invaller van Ruud de Wild zijn middagshow presenteerde ben ik door veel partijen benaderd. Ik wilde echter graag bij de NPO blijven, omdat ik het een heel warm bad vind. PowNed was een van de eerste die aanklopte en het klikte meteen. Een jonge enthousiaste club die net als ik ervan houd om te schuren en brutaal durft te zijn. We gaan mooie dingen doen.”

Meer dan gewoon

Eddy wil meer maken dan ‘gewoon’ een nachtprogramma. “We gaan mensen bij elkaar brengen die een relatie of one night stand zoeken, hulp bieden bij relatieproblemen en mensen elkaar de liefde laten verklaren. Een programma met een groot hart, met intieme en prikkelende gesprekken, humor en de mooiste muziek.”

Eddy Keur (1958) maakt in 1979 zijn debuut op de radio onder het pseudoniem Sebastiaan Peters op Radio Caroline. Van 2014 tot 2015 presenteerde hij samen met Edwin Noorlander ‘De Show Zonder Naam’ op Radio 538. Van 2017 tot 2021 presenteerde hij het programma ‘Keur in de middag’ op NH Radio. Sinds maart van dit jaar verving hij Ruud de Wild in ‘De Wild in De Middag’ op NPO Radio 2.

Foto: Nick van Ormondt