Ghislaine Plag nam vorig jaar een paar maanden vrij van NPO Radio 1, omdat ze afgemat was. Dat vertelt ze in het AD. “Ik merkte dat ik heel moe was en fysieke klachten kreeg. Geen burn-out, maar ook niet bepaald fit. Daar kwam bij dat een collega met wie ik nauw samenwerkte onverwacht was overleden. Ik bleef doorwerken, want de adrenaline is verslavend”, vertelt ze.

Na gesprekken met een haptonoom en haar eindredacteur, trapte Ghislaine op de rem. “Ik was niet depressief, maar afgemat. Ik heb een brief geschreven aan mijn overleden collega, die ik in het bos aan mezelf heb voorgelezen. Toen er bij de laatste zin een windvlaag opstak wist ik dat ik het kon laten rusten.”

De ‘Spraakmakers’-presentatrice heeft nog wel steeds moeite met slapen, vertelt ze in de krant. “Mijn fitbit, een sporthorloge, zegt dat ik op werkdagen 5,5 uur slaap en dan weinig diep. Ik ben een avondmens, terwijl de wekker wel om zes uur gaat. Niet ideaal. Ook als kind sliep ik laat, te druk in mijn hoofd, zonde ook van de tijd om in je bed te liggen. Mijn dochter heeft precies hetzelfde. Altijd hyper.”

Foto: Wessel de Groot