Ghislaine Plag heeft vandaag de duizendste uitzending van het NPO Radio 1-programma ‘Spraakmakers’ gemaakt. Ze noemt radio ‘haar grootste liefde’. “Ik ga er vol voor en dat is denk ik ook de reden dat ik op die plek mag zitten. Maar omdat we geen zomerstop hebben en ik het programma vier keer per week presenteer, loopt het mandje soms over”, zegt Ghislaine in gesprek met De Volkskrant.

Sinds begin 2014 is Ghislaine te horen in de ochtenduren op Radio 1. Het programma werd in 2018 omgedoopt tot ‘Spraakmakers’, waarvan vandaag de duizendste uitzending te horen was. Als ze moet kiezen tussen het tv-programma Nieuwsuur of ‘Met Het Oog Op Morgen’, gaat ze voor die tweede.

“Nieuwsuur is natuurlijk een ontzettend sterk journalistiek programma. Dat presenteren lijkt me fantastisch. Maar mijn grootste liefde is radio. Waarom? Dat is hetzelfde als uitleggen waarom je verliefd op iemand bent: een gevoelskwestie. Als ik het probeer te beredeneren: zonder camera- en geluidsmensen is het intiemer en vertrouwder. Daarom kies ik voor ‘Met het oog op morgen’, een instituut”, zegt ze in de krant.

