Wim Eikelboom, coördinator podcast en nieuws, en Jacob de Vries, manager content, moeten stoppen bij NPO Radio 1. “Het managementteam wordt opnieuw gevormd en mijn collega Wim Eikelboom en ondergetekende stoppen. Is dat jammer? Ja. Is het erg? Nee”, zo zegt De Vries op zijn eigen site.

Het besluit lijkt te maken te hebben met de komst van Klaske Tameling als nieuwe zendermanager bij NPO Radio 1. “Presentatoren komen, verslaggevers gaan. Een zendermanager zwaait af, er komt een nieuwe. En dat is prima, want alles vindt zijn eigen weg met zijn eigen nieuwe dynamiek en bijbehorende energie.”

Een woordvoerder van de NPO wil er weinig over kwijt. “Uit oogpunt van privacy doet de NPO geen uitspraken over individuele medewerkers. We zijn Wim Eikelboom en Jacob de Vries erkentelijk voor hun bijdrage aan NPO Radio 1.” Marlise Hamaker is aangesteld als nieuws- en contentcoördinator (a.i.) bij de publieke nieuws- en sportzender.

Geslaagd

Jacob de Vries vindt dat zijn missie geslaagd is bij de NPO. “Als Manager Content heb ik 2,5 jaar met een prachtig team en samen met de omroepen een hele mooie tijd gehad. We hebben een poging gedaan (en die is redelijk geslaagd denk ik) om van een traditionele zender een toekomstbestendig audiomerk te bouwen. Als je dan kijkt naar de hoeveelheid content die we nu wekelijks wegzetten dan hebben we dat flink laten groeien. Niet alleen in bereik maar ook in impact.”

Hij gaat nu aan het werk bij Munck Studios Nederland. “Een bedrijf dat zich -in Nederland- nu ongeveer een jaar op de online audiomarkt begeeft.”

Foto: Raymond van Olphen