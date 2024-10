(Dit is een partnerbijdrage van 24Webvertising. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

De radio is ongetwijfeld een bijzonder goede uitvinding. Lekker luisteren naar de top 40 op Sky Radio of een oude hit uit de jaren 80 horen terwijl je boodschappen aan het doen bent in de supermarkt. Niet alleen voor muziek luisteren is de radio geschikt, maar uiteraard ook om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws. Muziek luisteren kan ook op andere manieren. Waarom ga je niet zelf muziek maken? Leer gitaar te spelen of probeer melodieën na te spelen op de piano of een keyboard. Je kan eventueel ook de ouderwetse route nemen en een platenspeler aanschaffen. Platenspelers zijn tegenwoordig echt weer een hype. Deze platenspeler hoef je niet per sé uit de jaren 50 tweedehands aan te schaffen. Ook zijn er platenspeler te koop met handige bluetooth-functies of andere snufjes. Aan mogelijkheden geen gebrek!

Prikkel de muzikant in jou

Muziek maken hoeft echt niet duur te zijn. Er zijn genoeg plekken waar je een instrument van waardige kwaliteit kunt kopen, zowel tweedehands als nieuw. Het gaat er voornamelijk om dat het instrument werkt. Om een instrument goed te kunnen leren spelen, maakt het niet uit hoe hoog de kwaliteit van het instrument is.

Wel moet je bedenken voor jezelf: waar wil ik dit muziekinstrument voor gebruiken? Is het belangrijk dat je het makkelijk kan meenemen onderweg of mag het ergens op een vast plek blijven staan? Moet het instrument voorzien zijn van geluidsversterking of mag het een klassiek model zijn?

Zo kan je een keyboard kopen dat op te vouwen is of een keyboard dat neergezet kan worden op een standaard. Soms moet je ook zelfs rekening houden met je eigen lichaamsproporties. Heb je bijvoorbeeld hele kleine handen dan kan je beter een wat kleinere gitaar aanschaffen. Misschien moet je anderzijds rekening houden met je omgeving en heb je baat bij een muziekinstrument dat geluid kan afspelen via je koptelefoon. Ontdek wat jouw persoonlijke behoeften zijn om optimaal muziek te kunnen maken.

Draai die platen grijs

Het kan natuurlijk ook zijn dat je helemaal geen zin hebt om een nieuw muziekinstrument te leren of om zelf muziek te maken. Misschien ben jij eerder iemand die wil genieten van muziek in de oude stijl. Retro voorwerpen hebben de neiging populair te zijn, vanwege hun nostalgische factor. Steeds meer mensen willen een platenspeler kopen. Het vinyl van een platenspeler creëert een uniek geluid wat je niet zal ervaren met een cd-speler. Bovendien zijn moderne platenspelers vaker voorzien van HiFi-speakers, waardoor het authentieke geluid nog beter klinkt.

Muziek is goed voor je

Een van de middelen om stress te verminderen, is het luisteren naar muziek. Het verlaagt namelijk het stresshormoon cortisol en heeft invloed op je emoties. Zo kan muziek je ook creatief maken of doen terugdenken aan een bepaalde periode in je leven. Het kan ook net even dat ene hardlooprondje waar je tegenop ziet makkelijker maken.

Foto: Pixabay