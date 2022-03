Radio 555 is weer afgelopen. 100% NL, NPO Radio 2, NPO 3FM, NPO Radio 5, Qmusic, Radio 538, Radio 10, Radio Veronica, SLAM! en Sublime hebben hun gezamenlijke uitzending om geld op te halen voor Giro 555 om 21:00 uur beëindigd. Toen Radio 555 vanochtend begon stond er 21,4 miljoen euro op de teller bij Giro 555. Even voor 21:00 uur was dat ruim 53,1 miljoen euro. Tijdens de radio-uitzendingen is er dus zo’n 32 miljoen euro opgehaald. Tot 23:00 uur gaat de actie nog verder op tv.

De dag begon vanochtend om 06:00 uur met Gerard Ekdom (Radio 10) en Sander Lantinga (Radio 538). “Het was eervol om deze bijzondere radio dag te mogen openen samen met Sander Lantinga”, zegt Ekdom op Instagram. Daarna volgden Mattie Valk (Qmusic) en Wietze de Jager (Radio 538), die voor het eerst sinds hun roemruchtige breuk weer samen radio maakten. Wietze vergeleek de hereniging met het zien van een ex. “Ergens voel je liefde en vertrouwen, maar aan de andere kant denk je ook: wat ben je ook een bokkenlul.”

In de middag waren Annemieke Schollaardt (NPO Radio 2) en Barry Paf (100% NL) aan de beurt. “Zo fijn om mee te mogen doen met Radio 555”, reageerde Annemieke. Ook Domien Verschuuren (Qmusic) en Ruud de Wild (NPO Radio 2) waren een duo. Domien: “Een eer om met Ruud de Wild radio te mogen maken op Radio 555.”

Mattie

Marieke Elsinga (Qmusic) had een keer een andere ‘mattie’. “Wat bijzonder om bij te mogen dragen aan deze (radio)dag. En heel fijn samen met m’n mattie Coen Swijnenberg.” Sander Hoogendoorn (3FM) sloot de dag af met Tim Klijn (Radio Veronica). “Ik wist niet dat er op dit tijdstip ook radio werd gemaakt”, zegt Sander op Instagram. Tim Klijn sprak vooral de hoop uit dat iets als Radio 555 in de toekomst niet meer nodig is. “Want hoe mooi het ook is wat er hier gebeurt, er is dan wel ergens in wereld narigheid.”

Radio 555

Het was de derde keer in de geschiedenis dat Radio 555 werd gemaakt. Het gebeurde twee keer eerder, in 2005 voor de slachtoffers van de tsunami in Azië en in 2010 voor de slachtoffers van de aardbeving in Haïti. In 2013 wilde de NPO graag Radio 555 maken voor de slachtoffers van een grote storm op de Filipijnen, maar toen wilden commerciële zenders niet meedoen.

Foto: ANP