“We zijn nog steeds het best scorende programma van 538.” Frank Dane was vier dagen voordat eind december bekend werd dat hij met de ochtendshow op Radio 538 moest stoppen, nog uiterst optimistisch over 2022.

“ Ik denk vaak terug aan het moment, vier jaar geleden, dat ik begon te praten over het programma overnemen van Edwin Evers. Als we toen hadden kunnen tekenen voor deze luistercijfers die we vandaag hebben, dan hadden we gelijk onze handtekening eronder gezet”, zei Frank in gesprek met Ron Vergouwen voor ‘Het Radiomoment van het Jaar’.

Ron liet het interview met Frank deze week horen in de podcast ‘Dit was de Radio’. Daarin geeft Frank toe dat Radio 538 niet het beste jaar achter de rug heeft. “538 heeft een lastig jaar gehad qua luistercijfers. Ik werk al sinds m’n achttiende bij 538, dus het gaat me ontzettend aan het hart dat het goed gaat met de zender. Het enige dat ik kan doen, is proberen om met mijn ochtendshow bij te dragen aan goede luistercijfers van 538.”

Luistercijfers in de ochtend

Hoe zat het met de luistercijfers van Franks ochtendshow? “Vier jaar geleden werd er gezegd: ‘We begrijpen dat je niet gaat scoren wat Edwin Evers scoort’. Maar gelukkig, en daar ben ik best wel trots op, zijn we met kop en schouders nog het best scorende programma van 538. Zo probeer ik er te zijn voor mijn station.”

Vier dagen na het gesprek kwam naar buiten dat Frank moest stoppen met het ochtendprogramma. Hij mocht officieel nog door tot eind januari, maar daarvoor bedankte hij. Waarom Frank abrupt uit de ochtend is gehaald, is nog steeds onduidelijk. “Ik heb wel een bron die zegt dat John de Mol vond dat de onderhandelingen te moeizaam verliepen over het nieuwe contract”, zegt Arjan Snijders in de radiopodcast.

Of en wanneer Frank terugkeert op 538, is niet bekend.

Foto: Radio 538 | William Rutten