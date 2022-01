Qmusic is de nieuwe radiopartner van NOC*NSF. Radio 538 vervulde sinds 2000 deze rol, maar nu neemt de concurrent het stokje over. Q zal tijdens de Olympische Spelen verslag doen van de sportprestaties van TeamNL. Daarnaast wil de radiozender de sport in de brede zin omarmen. Eerder nam Qmusic al het mediapartnerschap bij het festival Tomorrowland over van Radio 538.

“We kijken ernaar uit om de Olympische fakkel over te nemen als dé radiopartner van NOC*NSF”, zegt Robert Bernink, algemeen directeur van Qmusic. “Het DNA van Qmusic en NOC*NSF sluit op elkaar aan. We hebben als gezamenlijk uitgangspunt om mensen te verbinden en te inspireren.”

Marc van den Tweel, algemeen directeur NOC*NSF over de keuze voor Q: “Voor ons is Qmusic een belangrijk platform om TeamNL onder de aandacht te brengen bij de fans. Zeker nu er geen Nederlandse fans bij de Winterspelen in Peking aanwezig mogen zijn. Dat de Qmusic-dj’s tijdens de verschillende shows aandacht besteden aan de sportprestaties van onze TeamNL sporters, is een enorme meerwaarde.”

Peking

Over een aantal weken zal Qmusic in verschillende shows verslag doen van de Olympische Spelen in Peking. Daarnaast gaat de radiozender door het jaar heen content maken met de sporters van TeamNL. Exacte plannen worden in een later stadium bekendgemaakt.

Moederbedrijf DPG Media is sinds 2018 partner van NOC*NSF, met het AD als belangrijkste partner van de sport en TeamNL.

Foto: Qmusic