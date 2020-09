Carmen Verheul, nieuwslezer in de ochtenduren op NPO Radio 2, is genomineerd voor de RadioFreak Award voor Beste Nieuwslezer. “Ik word daar heel stil van, ik krijg het er warm van”, vertelt ze. Ook Ronald Remmelzwaan is verheugd met de nominatie. “Waaaah”, is zijn korte reactie op zijn Instagrampagina.

In de categorie Beste Nieuwslezer is naast Carmen Verheul en Ronald Remmelzwaan ook Henk Blok genomineerd. De drie zijn aangedragen door de zenderbazen van de landelijke radiostations. “Dat is wel echt te gek”, zegt Carmen daarover. “Ik heb ook wel echt lieve reacties gehad van mensen en luisteraars. Ik vind het heel leuk.”

Stemmen op jouw favoriete nieuwslezer kan via de stempagina.

Foto: Annemieke van der Togt