Felix Meurders is nu twee jaar te horen op NPO Radio 5 en hij heeft het er naar zijn zin. “Het is een ontzettend leuk station. Het is in veel gevallen terug naar je jeugd, maar zonder stil te blijven staan. Ik heb er mijn draai gevonden”, zegt hij in De Telegraaf.

Felix stapte eind 2020 over van NPO Radio 2 naar Radio 5, waar hij op zaterdagochtend een programma maakt. Op de publieke radiozender is vanochtend ‘De Week van de Jaren 60’ van start gegaan. “Veel radiostations draaien Engelstalige popmuziek met wat Nederlandse nummers tussendoor. Ik laat ook graag muzikale meesterwerkjes uit alle werelddelen horen”, vertelt hij in de krant.

De 76-jarige Felix zegt er ‘nog niet over te peinzen’ om te stoppen met radio maken. In 2018 ontstond er commotie, nadat bekend werd dat BNNVARA met Felix wilde stoppen als presentator van ‘Spijkers met Koppen’ op Radio 2. De officiële verklaring was destijds dat ‘Spijkers met Koppen’ moest verjongen, maar volgens Felix klopte dat niet.

Foto: Tom Cornelissen | BNNVARA