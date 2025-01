Op de zendmast in Goes is nieuwe verlichting aangebracht. De Stichting StichtLicht heeft de TL-lampen waarmee de zendmast van kleur kon veranderen vervangen door LED-lampen. Zojuist is de nieuwe verlichting in gebruik genomen. Vanaf de toren zijn veel landelijke en regionale radiozenders te ontvangen.

Al ruim twintig jaar heeft de zendmast op donderdag, vrijdag en zaterdag verlichte ringen. Meestal is dat wit, maar soms ook een kleur zoals met Koningsdag (oranje) of geel toen de Tour de France door Zeeland kwam in 2010. Het wisselen van de kleuren was bewerkelijk. “We moesten dan steeds tientallen tl-buizen vervangen. Dat kostte veel tijd. En de armaturen zijn zo ernstig versleten dat er storingen ontstonden”, zegt voorzitter Eddy Beekman van Stichtlicht tegen Omroep Zeeland.

Na een crowdfund-actie die jaren duurde, was de benodigde 40.000 euro bijna bij elkaar om nieuwe verlichting aan te schaffen. Het Zeeuwse lichtbedrijf Luximprove heeft 22 LED-schijnwerpers gemonteerd die de bovenste twee torenringen aan de binnenkant verlichten. Het licht schijnt via de ramen naar buiten.

“We kunnen nu gewoon met een telefoon de toren bedienen”, zegt Beekman. “Daar zijn we heel blij mee.”