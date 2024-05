Het gehoor van Eric Corton gaat achteruit. Dat schrijft KINK-dj op Instagram. “Na meer dan dertig jaar werken in live muziek, diverse soorten radio en andere herrie-beroepen ben ik op het punt aangekomen dat ik steeds vaker ‘hè, wat?’ moet zeggen.”

“De tv moet steeds een beetje harder en mijn iPhone waarschuwt vier keer per week voor het volume van mijn EarPods. Maar het ergste is dat ik geen hoofd en bijgeluiden meer kan onderscheiden in rumoerige omstandigheden. GEZELLIG rumoerige omstandigheden als een etentje of een feestje. En dat is niet alleen FUCKING irritant maar ook nog eens doodvermoeiend.”

Eric schrijft te beseffen dat hij niet zorgvuldig is omgegaan met zijn oren “en dat eigenlijk nog steeds niet echt doe. Met mijn bandjes repeteerden we altijd in een ruimte van 5 bij 5 op VOL vermogen. Minimaal 110 dB en dan uren achter elkaar. Op het podium stond mijn monitoring op doof,dover,doofst en na afloop deed de lokale dj er nog een schepje bovenop terwijl ik mijn spullen opruimde. Daarnaast meer dan 15 jaar met een koptelefoon op je harses radio maken op standje bloed uit je oor. Zelfs op radio 1 stond dat ding te hard. Concerten en festivals zonder gehoorbescherming.”

Na een gehoortest blijkt de dj een verval te hebben van 40 decibel aan beide oren. “En dat is in principe genoeg om eens aan ondersteuning te gaan denken. Maar ik vind dat na de bril nogal een stap.” Via zijn Instagram vraagt hij naar ervaringen met gehoorondersteuning.

Foto: Jessie Kamp