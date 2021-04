Edwin Evers lanceert vrijdag zijn debuutalbum. Maar de oud-radiomaker denkt er niet aan om de muziek te gaan pluggen bij de radiostations. “Alsjeblieft zeg, ik heb liever dat ze het niet draaien dan dat ik een collega ga bellen of appen. Speel het op de radio als je het mooi vindt, maar niet om oud-collega Edwin te helpen”, zegt Edwin in De Stentor.

De voormalig 538-dj maakte afgelopen zomer bekend dat hij zijn eigen debuutalbum maakt, met liedjes die hij zelf geschreven, gezongen, ingespeeld en opgenomen heeft. Evers zegt de lancering van het album spannend te vinden. “Er zal een groep zijn die het leuk vindt, een groep die vindt van niet en er zullen mensen zijn die dit het ergste vinden dat ze ooit hebben gehoord. Ik zal worden beoordeeld als radiomaker die muziek maakt, ik ben voorbereid op de opmerking: Wat kan hij radio maken, hè.”

Edwin stopte eind 2018 met het maken van de populaire ochtendshow op 538. “Volgens mij was dit de juiste timing. Radiomakers hebben in coronatijd meer werk dan muzikanten, maar of het nou echt zo leuk was om in deze periode radio te maken? Het gaat de hele tijd maar over één ding”, aldus Edwin in de krant.

Foto: Radio 10