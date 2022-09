Eddy Keur begint op 16 september met een nieuwe vrijdagmiddagprogramma op NPO 3FM, maar hij heeft zelf niet echt vaak op de zender afgestemd, zegt hij bij BNR. “Ik heb al heel lang niet meer geluisterd naar 3FM, net zoals velen. Als we er weer mensen bij kunnen krijgen die uitgestapt zijn, dan is het goed. Ik heb een warm hart voor radio. En als ik dan iets kan doen bij zo’n nationale zender, dan maakt de grootte mij niet per se uit.”

De dj heeft een goede klik met zendermanager Menno de Boer. “Het was helemaal niet met de gedachte dat ik een programma moest doen. Ik heb een mooi pakket bij Radio 2. Toen kwam mijn baas bij Powned, Florent Luyckx, en die zei dat hij ging intekenen bij 3FM met een programma voor één keer in de week.”

Ander smaakje

‘Keur in de middag’ moet onderdeel worden van een vernieuwd 3FM. “De limonade die 3FM heet krijgt een ander smaakje en dan wil je er ook een ander soort ijsblokjes in. Het wordt meer up, vrolijk en voor de luisteraar. We proberen mensen met een lach het weekend in te sturen. In de hoop dat zoveel mensen aansluiten bij het nieuwe 3FM.”

Dat Keur al bijna 63 is maakt niks uit, zegt hij. De jock vergelijkt het met sinterklaas. “Er is een keer per jaar een ouder iemand die heel veel cadeautjes geeft en er is niemand van de jongere doelgroep die vraagt: ‘hoe oud is die man’?”

De muziek van 3FM is over het algemeen niet zijn smaak. “Met nieuwe muziek heb ik wat minder, maar je kunt wel de hits van nu laten horen. We gaan het proberen in de hoop dat de luistercijfers omhoog gaan.”

Foto: Nick van Ormondt | PowNed