Wouter van der Goes vindt het goed te verdedigen dat NPO Radio 2 met publiek geld een muziekzender is. “De verschillen met commerciële stations zijn heel groot. Wij laten niet alleen maar die 150 liedjes horen die commerciële stations draaien. En we zijn een publieke omroep, dus wij moeten publiek bereiken. Dat doet Radio 2”, zegt Wouter in de podcast ‘Mischa!’ van Mischa Blok.

Over de rol van zenders als Radio 2 en 3FM binnen het publieke bestel verschillen de meningen al jaren. En met de verkiezingsuitslag, waarbij de PVV als anti-NPO-partij de grootste werd, lijkt de discussie over de NPO weer actueler dan ooit. Wouter zegt in de podcast dat hij zich zorgen maakt over de toekomst van de NPO. “Mensen die tegen de NPO zijn, kunnen vaak ook niet uitleggen wat we wél moeten doen”, zegt de Radio 2-dj.

Top 2000 en KWF-week

Hij benadrukt dat een publieke zender ook mensen moet bereiken. “We moeten muziek aan mensen laten horen. Kijk naar de Top 2000, hoe enorm die lijst scoort. Of de KWF-week, waarin we mensen die doodziek zijn alle ruimte geven. Dat gaat tegen alle radiowetten in en dat kan alleen als we mensen bereiken. Als we een nichezender zijn met alleen maar ingewikkelde dingen, dan gaat er niemand naar luisteren.”

Wouter erkent dat het ‘preken voor eigen parochie’ is, omdat hijzelf ook bij de NPO werkt. “Ik wil ook opmerken dat er wel een andere kant is. Ik denk dat de NPO en het bestel wel aan een versie 6.0 toe zijn voor de komende tien jaar. Ik begrijp niet alles wat hier met omroepen gebeurt. Er zijn best wel wat omroepen die de afgelopen jaren heel druk bezig zijn geweest met ‘waarom moeten wij blijven bestaan?’. Die vraag stellen is ‘m beantwoorden: is dit nog wel van deze tijd? Maar als ik dan naar een WNL of Omroep MAX kijk, dan zie ik de relevantie wel weer heel duidelijk.”

Overstap naar Talpa

Columnist Patrick Kicken meldde eind vorig jaar dat Wouter een overstap zou overwegen naar Talpa. Wouter ontkracht dat gerucht. “Ik spreek een tv-programma in voor Talpa. Dat deed ik altijd op maandagochtend, maar toen een keer op een dinsdag. Daar heb ik heel leuk staan kletsen met mensen en donderdag was er die column van Patrick. Ik vond het wel heel geinig.”

Foto: Stijn Ghijsen | KRO-NCRV