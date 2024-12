Dennis Hoebee is volgende week weer te horen als dj op Radio Veronica. Op vrijdag 27 december presenteert hij van 20:00 tot 22:00 uur een deel van de ‘Top V-1000‘, de hitlijst met platen die niet in de ‘Top 2000’ staan.

Dennis Hoebee en Radio Veronica hebben een soort knipperlichtrelatie. De dj verdween de afgelopen 15 jaar meerdere keren bij de zender om later weer terug te keren. De laatste keer was in augustus 2022, toen Dennis van de één op de andere dag vertrok bij Veronica.

Sinds dit najaar is Dennis weer terug bij Veronica als side-kick van Rob Stenders in de ‘PUP 40’. Tijdens de ‘Top V-1000’ mag hij dus ook weer solo aan de slag. Het is niet bekend of hij vaker als invaller te horen zal zijn.

