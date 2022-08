(Dit is een partnerbijdrage van 24Webvertising. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Wanneer jij naar je favoriete radiozender aan het luisteren bent, dan zit je er natuurlijk niet op te wachten dat het signaal om de haverklap wegvalt of stoort. Gelukkig zijn er tegenwoordig allerlei verschillende mogelijkheden om ervoor te zorgen dat jij in de juiste kwaliteit kunt luisteren naar je favoriete zender. Waar we veelal radio luisteren via FM, is het ook mogelijk om via DAB+ te beluisteren. DAB+ is een andere manier van het verzenden van het signaal, waardoor de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd. Wil jij weten welke voordelen het allemaal heeft, lees dan onderstaande artikel eens rustig door.

Wat is DAB+ nu precies?

Je hebt er vast wel eens van gehoord, maar DAB+ is de digitale variant van van het signaal zoals we dat ook al jaren kennen, ook wel bekend als FM en AM. Net zoals de FM en AM signalen, kun je ook wanneer jouw radio beschikt over DAB+ de zenders gratis ontvangen. Het grote voordeel met DAB+ is dat je niet meer hoeft in te tunen op je favoriete station. Je kunt namelijk gewoon op alfabetische volgorde zoeken naar je favoriete kanaal.

De voordelen van DAB+

Het belangrijkste voordeel van DAB+, dat is toch wel de kwaliteit van het geluid. Je kunt je namelijk voorstellen, dat wanneer jij radio aan het luisteren bent en er komt een reclamespotje van Voice Over sander voorbij, je deze wel volledig wilt kunnen horen. Het grote voordeel aan dit signaal, is dat het digitaal is. Hierdoor heb je dus geen last van stoorzenders, die op dezelfde frequentie proberen uit te zenden.

Daarnaast is het ook net zoals je gewend bent bij FM en AM volledig gratis en zit je dus nergens aan vast. Ook is het enorme aanbod zenders een bijkomend voordeel. Doordat je niet meer met frequenties werkt, kun je ook zenders ontvangen, die voorheen met FM of AM buiten je bereik lagen. Kortom, tal van voordelen dus!

De nadelen van DAB+

Naast de voordelen die een DAB+ radio heeft, zijn er ook een paar kleine nadelen. Het eerste nadeel, is dat een DAB+ radio doorgaans een stukje duurder is, dan wanneer je voor een FM radio gaat. Echter betekent dit wel, dat je kwalitatief gezien er direct enorm op vooruit gaat. Zo kun je dus jouw favoriete reclamespot met voice over van jongerenstem in de beste kwaliteit beluisteren en hoef je niet bang te zijn dat je iets mist. In principe zijn er naast de prijs dus praktisch geen nadelen te bedenken waarom het wellicht geen verstandige keuze is om te kiezen voor een radio met DAB+

Conclusie

Zoals je hebt kunnen lezen, heeft het gebruik van een radio met DAB+ tal van voordelen. Naast het feit dat het de geluidskwaliteit en ook het aanbod zenders ten goede komt, is DAB+ het nieuwe radioluisteren van de toekomst. De kans dat er op termijn afscheid zal worden genomen van AM en FM als het gaat om frequenties voor het uitzenden van radio is dus aanwezig. Je kunt dus maar beter vast goed voorbereid zijn zodat je niet voor een verrassing komt te staan.

Foto: Pexels