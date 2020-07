Het NPO Radio 1-programma ‘De Nieuws BV’ is vanaf aanstaande maandag ook elke werkdag tijdens lunchtijd te zien op NPO 2. BNNVARA hoopt zo dat het NPO Radio 1-programma toegankelijk wordt voor een groter publiek. De uitzendingen komen vanuit een speciaal voor ‘De Nieuws BV’ gebouwde studio in het Radiohuis, op het Media Park. Op deze manier wil de omroep zo goed mogelijk radio en tv maken.

Om te zorgen dat de tv-uitzending niet onderbroken wordt, is er tussen 12:00 en 13:26 uur geen reclame te zien of te horen. Als er muziek gedraaid wordt, is op de achtergrond de studio te zien met daarnaast informatie over de plaat en de artiest. Ook de nieuwslezer is in de uitzending te zien en presenteert in de studio het nieuws.

Intimiteit

Volgens presentatoren Renze Klamer en Patrick Lodiers is ‘De Nieuws BV’ het perfecte programma voor deze innovatieve stap. “De luisteraar hoort nog steeds het vertrouwde radioprogramma en de tv-kijker krijgt er nu een extra actualiteitenprogramma bij”, zegt Renze. “We gaan de dynamiek en intimiteit van de radio combineren met de kracht en impact van het beeld.”

Patrick: “Die kruisbestuiving van radio en tv is een bijzonder project. Is het visuele radio, of radio met visie? Ik denk dat het beide is, waarbij 1 en 1 zeker 3 gaat zijn.”

‘De Nieuws BV’ wordt iedere werkdag van 12:00 tot 13:30 uur tegelijkertijd uitgezonden op Radio 1 en NPO 2.

Foto: Paco Nunez