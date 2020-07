Qmusic heeft de meeste potentie, SLAM! is trekken aan een dood paard en Talpa is even de draai kwijt. Dat stelt Erik de Zwart als hij gevraagd wordt naar het radiolandschap, anno 2020. “Qmusic is een runner-up, een vechtersmentaliteit. Zij willen kampioen worden, dat heeft me altijd aangesproken. Radio 2 is ook een goede zender”, zegt Erik in ‘Miss Podcast’ van Radio 1-presentator Mischa Blok.

Erik, die in de jaren negentig Radio 538 oprichtte, zegt nog altijd een affiniteit met die zender te voelen. “Het zou raar zijn als ik zou zeggen dat ik niets meer met 538 heb.” Toch heeft hij wel kritiek op de Talpa-zenders. “In het kamp van Talpa wordt er een beetje gezocht. Ik denk dat ze even de draai kwijt zijn. Niks ten nadele van Radio 10, want die doet het best goed.”

Radio Veronica en SLAM!

Vooral Radio Veronica, waar Erik zelf twee jaar programmadirecteur was, moet het ontgelden. “Hou op met Radio Veronica, dat hoeft niet meer. SLAM! is ook een beetje trekken aan een dood paard. Het is wel leuk voor jonge mensen, maar er zitten restricties op, waardoor ze niet echt hitjes uit de top 40 kunnen draaien. Die restricties, dat vind ik nog steeds achterlijk.”

Erik pleit ervoor om al die restricties van de overheid op te heffen. “Dan gaat de markt het zelf bepalen. Ik denk dat de markt heel goed in staat is om dat zelf te bepalen. Sterker nog, ik denk dat je veel meer kans krijgt op bijvoorbeeld een KINK op FM. Dat willen ze ook graag. Nou, ik denk dat het muurvast zit en dat dat echt niet gaat gebeuren.”

Praatradio

Wat vindt de 538-oprichter dan van praatradio, zoals NPO Radio 1 en BNR? “Praatradio is niet populair, dat is jammer. BNR scoort ook voor geen meter. Eén procent marktaandeel, dat is het dan. Ook Radio 1 is relatief beperkt. Ga je naar Frankrijk, dan is er alleen maar gelul op de radio. Ook in de Verenigde Staten is praatradio heel populair.”

Toch zegt Erik dat we niet mogen klagen over het radio-aanbod. “Ik vind dat we in Nederland nog steeds heel goede radio maken, zowel de publieke als de commerciële.”

Objectief is Eriks kijk op het huidige radiolandschap overigens niet: Erik is voorzitter van de Nederlandse Top 40, die wordt uitgezonden op Qmusic. Ook liet hij eerder al weten geen grote vrienden te zijn met John de Mol, eigenaar van de Talpa-zenders.