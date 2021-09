Bart Arens stapte eind 2014 over van 3FM naar NPO Radio 2, waar hij sindsdien ‘Aan de Slag’ presenteert. Het cultuurverschil tussen beide zenders was destijds groot, stelden met name dj’s die toen bij 3FM werkten. “Ik ben ook door een aantal collega’s – ik noem geen namen – gecondoleerd. ‘Nou succes, je gaat bij het station van mijn ouders werken’. Dat werk”, vertelt Bart in de podcast ‘In Vorm’.

Voordat Bart een dagelijks programma ging maken op Radio 2, viel hij er al diverse keren in. “Ik kwam erachter dat de muziek mij veel meer lag. Ik ben ook nooit een festivaldier geweest”, zegt Bart, verwijzend naar alle festivals waar 3FM verslag van doet. “Ik heb twaalf jaar lang elke keer die cyclus gehad van Pinkpop, Lowlands, Rock Werchter, maar ik bleef nooit hangen. Het is niet mijn cup of tea. Ik houd van muziek, maar ik hoef het niet per se op een festival te beleven. Toen ik naar 2 ging, merkte ik dat het veel beter bij me paste. Het was voor mij zeker geen cultuurschok.”

Barts ‘Aan de Slag’ is inmiddels uitgegroeid tot een van de beste beluisterde programma’s van de Nederlandse radio. “Ik wil verrassen met muziek die je al jaren kent”, zegt de radiomaker, onder meer verwijzend naar de mash-ups die hij maakt voor de Top 2000.

Ambities

Ambities voor andere tijdsloten op Radio 2 zegt Bart niet te hebben. “Ik weet nog dat ik bij mijn ouders in de auto zat, in 1991, en we naar de Top 40 luisterden. Ik zei tegen mijn vader: ‘Ik wil later een hitparade presenteren en een hit scoren in de hitlijst’. Uiteindelijk ben ik danceplaatjes gaan maken, we hebben een hitje gescoord en een hitparade presenteren is ook gelukt”, zegt Bart, die jarenlang op zaterdagmiddag ‘De Mega Top 50’ presenteerde op 3FM.

Het tijdslot tussen 9:00 en 12:00 uur zit Bart als een perfecte jas, zo stelt hij. “Ik vind het een heerlijke tijd. Ik ben zelf nog fris en ik kan mensen gelijk meenemen op die trein van de werkdag.”

Foto: NPO Radio 2 | Linda Stulic