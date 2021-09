Frederieke Leeflang wordt de nieuwe voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO). Zij volgt Shula Rijxman op, voor wie de termijn er per 1 januari 2022 op zit. “Het is een enorme eer voor mij om samen met de omroepen ons publieke bestel voor alle kijkers en luisteraars de toekomst in te loodsen”, aldus Frederieke Leeflang over de benoeming.

Frederieke (52) is momenteel managing partner bij Deloitte Legal. Zij heeft volgens de NPO bestuurlijke ervaring, onder meer als voorzitter van de raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming, vicevoorzitter van de raad van toezicht van KWF Kankerbestrijding en lid van de raad van toezicht van het RadboudUMC.

Voorrecht

Leeflang noemt het een voorrecht om voorzitter te worden: “De publieke omroep heeft een sterke positie in het Nederlandse medialandschap. Juist in deze tijden met veel maatschappelijke vraagstukken is een heldere positionering en pluriformiteit van de publieke omroep voor de toekomst van groot belang. Ik wil zijn voor de hele publieke omroep en samenwerken met onze omroepen, makers en het bredere maatschappelijke speelveld. Ik zie er enorm naar uit om daaraan mijn steentje bij te dragen.”

De nieuwe voorzitter is benoemd op voordracht van de raad van toezicht van de NPO. Raad van toezicht-voorzitter Joustra roemt de bestuurlijke kwaliteiten van Frederieke: “Ze heeft geen directe ervaring in de mediawereld, maar brengt ruime bestuurlijke ervaring, verbindend leiderschap en een onbevangen vernieuwende blik mee wat de raad van toezicht als belangrijkste criteria had gesteld.”

Shula Rijxman is sinds september 2016 voorzitter van de NPO. Ze volgde destijds Henk Hagoort op.