Sophie van Leeuwen (45) wordt per 1 juli de nieuwe Afrika-correspondent voor RTL Nieuws. Ze volgt daarmee Saskia Houttuin op. Nu is Van Leeuwen nog politiek verslaggever van BNR Nieuwsradio. “Wat een avontuur!”

De standplaats voor Van Leeuwen wordt Kaapstad en ze reist door Afrika om verhalen te maken die ‘raken in hoofd en hart’. “Afrika barst van de urgentie”, zegt ze bij RTL Nieuws. “Alles komt daar samen: onze zoektocht naar grondstoffen, extreme klimaatverandering en grote migratiestromen, geopolitiek. Het is een jong continent vol creatieve ideeĆ«n. Die gaan we filmen!”

Afrika is geen onbekend terrein voor de nieuwe correspondent. Ze was al eerder verslaggever voor de Afrikaredactie van de Wereldomroep en voor de VPRO. De afgelopen vijf jaar werkte Van Leeuwen in Den Haag voor BNR Nieuwsradio. Daar deed ze onder meer verslag van de coronacrisis en schreef ze samen met Laurens Boven het boek ‘Stilte op het Binnenhof, politiek in coronatijd’.

Groot belang

Ilse Openneer, hoofdredacteur van RTL Nieuws, kijkt uit naar de bijdrages vanuit Afrika. “Het continent herbergt grote thema’s en trekt daarnaast de aandacht van veel landen – zoals China en Rusland – die er veel investeren. De toekomst van Afrika is van invloed op de hele wereld en is daarom journalistiek van groot belang. RTL Nieuws krijgt met Sophie een zeer ervaren journalist in Afrika en daar zijn we echt blij mee.”

Foto: BNR Nieuwsradio