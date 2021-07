BNR Nieuwsradio heeft nieuwe audiovormgeving in gebruik genomen. Opnieuw heeft Capital of Media het stationsgeluid van de nieuwszender geüpdatet. Het nieuwe pakket bevat zestien jingles, beds en bumpers.

“Bij BNR Nieuwsradio brengen we de hele dag het laatste nieuws, we draaien geen muziek. Maar net als bij onze nieuwsupdates willen we in onze on air imaging wél bovenop de muziekstijlen zitten. Daarom zijn we opnieuw gaan samenwerken met Capital of Media en ze creëerden een geweldig nieuw pakket op maat voor ons”, zegt André Dortmont van BNR.

Anthony Timmers van Capital Media: “In 2015 introduceerde Capital of Media al ‘nieuwsradio met een CHR-smaak’, want de tijd van pauken, strijkers en trompetten op nieuwsradio is echt voorbij. Een geheel instrumentaal jinglepakket, ijzersterk audiologo, aangevuld met de stationsstem van BNR.”