Art Rooijakkers heeft vandaag zijn contract bij BNR Nieuwsradio verlengd. Ook het komende jaar is hij één van de presentatoren van het programma BNR’s Big Five. Het programma is dagelijks tussen 10:00 en 11:00 uur op BNR te horen en is ook beschikbaar als podcast. Iedere uitzending gaat hij in gesprek met 1 gast, passend bij het thema van die week. Rooijakkers wisselt de presentatie om de week af met Diana Matroos.

Rooijakkers is verheugd over zijn contractverlenging: “Een uur lang 1 op 1 een gesprek voeren met deskundigen gasten over een actueel onderwerp, en dan ook nog op de leukste nieuwszender van ons land, wie zou daar nou ‘nee’ tegen zeggen? Ik in ieder geval niet, en dus ben ik heel blij dat ik hiermee verder mag gaan. Oh, en voor de enkeling die het programma nog niet kent; zoek het op, want je mist echt iets!”

De werkzaamheden voor BNR combineert Rooijakkers met zijn werk als presentator bij RTL 4. Hoofdredacteur van BNR Marc Adriani is blij dat Rooijakkers bij BNR doorgaat: “Art dringt in zijn gesprekken door tot de kern, maakt ingewikkelde onderwerpen toegankelijk en is niet bang om scherpe vragen te stellen. Met slimme kwinkslagen zet hij zijn gasten en de luisteraars aan het denken”.

Foto: Jos Hummelen / BNR Nieuwsradio