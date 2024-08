Harm Beertema is de interim-voorzitter van Ongehoord Nederland (ON). Het voormalig Tweede Kamerlid voor de PVV vervangt Arnold Karskens die op non-actief is gezet.

Karskens is op non-actief gezet door de Raad van Toezicht van de publieke omroeporganisatie. “Dit naar aanleiding van een aantal serieuze klachten vanuit de eigen organisatie over zijn functioneren. Deze klachten worden momenteel nader onderzocht maar zijn van dien aard dat de Raad van Toezicht in afstemming met de Ledenraad deze stap genomen heeft.”

Harm Beertema had onderwijs in zijn portefeuille in de Tweede Kamer voor de PVV. Daarnaast was hij regelmatig als gast te zien in het programma ‘Ongehoord Nieuws’ van ON.