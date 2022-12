Ongehoord Nederland (ON!) krijgt weer een boete van de NPO. Het is de tweede sanctie die de publieke omroep oplegt aan de nieuwe omroep in een jaar tijd. Het gaat om een bedrag van 56.065,45 euro, 1,5 procent van het jaarbudget van Ongehoord Nederland. De NPO is van oordeel dat de aspirant-omroep sinds de toetreding tot het publieke bestel de wettelijke verplichting tot samenwerking bij de uitvoering van de publieke mediaopdracht niet nakomt. Daarbij gaat het met name om het niet handelen in overeenstemming met de publieke waarden en het niet willen voldoen aan hoge journalistieke en professionele kwaliteitseisen. “Dit heeft een enorme negatieve impact op de integriteit en reputatie van de publieke omroep en legitimeert het opleggen van een tweede financiële sanctie”, aldus de NPO.

ON! is al diverse malen gevraagd om zich aan de regels te houden, maar daar geeft het onvoldoende gehoor aan. “ON! interpreteert de binnen het bestel geldende regels ten onrechte naar eigen inzicht”, stelt de NPO. In januari gaat Ongehoord Nederland ook op de radio uitzenden.

“De NPO heeft al eerder bekendgemaakt dat in de uitzending van het programma Ongehoord Nieuws op 15 september 2022 de grens is bereikt wat betreft racistische of discriminerende uitlatingen. De eigen reactie van ON! op deze uitzending heeft het gebrek aan samenwerking sindsdien alleen maar vergroot. Het ontbreken van enige zelfreflectie over hun eigen optreden, het consequent doen voorkomen alsof ON! zelf slachtoffer is van de situatie, en het publiekelijk afvallen van andere partijen uit het publieke bestel – waaronder de Ombudsman – is niet aanvaardbaar.”

Eerder kreeg de omroep al een boete van 93.442,43 euro. Die was gebaseerd op het eerste rapport van de Ombudsman vanwege overtreding van de Journalistieke Code NPO.

Erkenning intrekken

De NPO heeft bij herhaalde overtredingen de mogelijkheid om een schriftelijk verzoek te doen aan de staatssecretaris om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. Dit is nu nog niet aan de orde. “De raad van bestuur van de NPO ziet het als een vereiste dat ON! de geldende regels binnen het omroepbestel, waaronder ook de Journalistieke Code NPO, ten volle respecteert. De raad van bestuur heeft kennisgenomen van het tweede rapport van de Ombudsman van 30 november 2022 waarbij de Ombudsman vastgesteld heeft dat de Journalistieke Code NPO opnieuw is geschonden. De NPO zal hierover begin 2023 een standpunt bekendmaken.”

Ongehoord Nederland gaat in beroep tegen de sanctie, zegt de voorzitter tegen persbureau ANP. De omroep noemt de boete “onterecht en ongepast”. “Omroep ON! houdt zich anders dan de NPO stelt keurig aan de samenwerking binnen het publieke bestel door actieve deelname in alle overleggen.”