De Dutch Podcast Awards van BNR Nieuwsradio keren dit najaar terug. Het radiostation reikt de prijzen voor de derde keer uit. Een vakjury en het publiek bepalen gezamenlijk wie de winnaars worden.

Na de zomervakantie start de nominatieperiode, waarbij iedereen zijn favoriete podcast kan insturen. Deze sluit op 18 september, waarna er tussen 23 september en 16 oktober kan worden gestemd op de genomineerden. De bekendmaking van de winnaars vindt vervolgens plaats op 6 november, maar dit jaar gebeurt dat zonder fysiek evenement.

Online editie

“Omdat evenementen organiseren dit jaar nét wat uitdagender is dan normaal, kiest de organisatie voor een online editie”, laat BNR Nieuwsradio weten. “Op 6 november worden de winnaars van de 10 categorieën één voor één online bekend gemaakt. Diezelfde middag tussen 17.00 en 17.30 uur vertelt KINK-directeur Michiel Veenstra in ‘BNR’s The Friday Move’ wat de beste podcast van het jaar 2020 is geworden.”

De categorieën waarin de Dutch Podcast Awards worden uitgereikt zijn: Nieuws & Politiek, Tech & Wetenschap, Media & Opinie, Cultuur & Muziek, Verhalend, Lifestyle, Maatschappij & Gezondheid, Sport, Zakelijk, Brand Story Award en Beste Host. Daarnaast wordt uit al deze winnaars door de jury de winnaar van de prijs voor de ‘Beste podcast van Nederland’ gekozen. Vorig jaar werd die gewonnen door ‘De Brand in het Landhuis’ van NPO Radio 1.

Ook dit jaar heeft BNR Nieuwsradio weer een vakjury samengesteld, wiens stem voor 50 procent zal meewegen bij het bepalen van de winnaar. Deze bestaat uit: