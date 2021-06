Agentschap Telecom (AT) heeft vorig jaar in totaal 114 illegale (radio)zenders uit de lucht gehaald. In 39 gevallen volgden er ook zogenoemde bestuursrechtelijke sancties, waarbij een boete in combinatie met een dwangsom werd opgelegd. Dat blijkt uit cijfers in het nieuwe jaarverslag van Agentschap Telecom, de toezichthouder op de telecommunicatie.

Een illegale radiozender die bijvoorbeeld NPO Radio 2 of Radio 538 ‘wegdrukt’. Vooral in het noorden en oosten van het land zijn de illegale, vaak piratenzenders, een probleem. Het Agentschap liet eind 2019 weten harder te zullen optreden tegen de illegale radiopiraterij.

Van een sterke daling van het aantal illegale (radio)zenders dat uit de lucht werd gehaald, lijkt geen sprake. In ‘coronajaar’ 2020 lag het aantal maar iets lager dan in 2019; toen waren het er 130 en volgden in 46 gevallen juridische procedures. In 2018 werden er 102 illegale zenders in beslag genomen door het AT.

