Coen Swijnenberg en Sander Lantinga vormen precies zestien jaar een radioduo. In een uitgebreid interview op de site van Radio 538 blikken de jocks vooruit en kijken ze terug. Daarin gaan ze ook in op hun salaris: hebben ze een ‘ongezond hoog salaris’?

Coen: “Haal het woordje ongezond eruit. Ik denk niet dat Radio 538 of John de Mol ons een ongezond hoog salaris zou betalen. Een salaris dat hij niet zou kunnen terugverdienen, want dan wordt het ongezond. Ik denk dat wij ons salaris dubbel en dwars waard zijn.”

Over het salaris van Coen en Sander gaan al jaren de wildste verhalen. Feit is dat ze meer verdienen dan de ruim twee ton die ze in hun tijd bij 3FM kregen. Coen nu: “Ik moet wel eerlijk toegeven dat kleine Coen, toen hij vroeger bij de lokale omroep werkte en droomde van een grotemensenbaan bij de radio, nooit had gedacht dat hij dit salaris had kunnen verdienen met een dagelijks programmaatje.”

Wrang

Sander daarop: “Het is soms wel wrang, zeker de laatste maanden waarin er mensen zijn die keihard werken. Soms zestien uur per dag, die ontzettend belangrijke dingen doen, onmisbaar zijn voor de samenleving en die gewoon heel weinig verdienen.”

Daarop gekscherend: “Zoals de presentator van ‘De Vooravond'”, waarmee hij doelt op Renze Klamer, die de 538-dj’s voor het speciale gesprek interviewde.

Foto: Radio 538