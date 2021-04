Radio 538 verlengt de ‘Verrückte Halbe Stunde’ met een half uur. Het half uurtje met ‘foute’ muziek is sinds vandaag een uur lang te horen, tussen 9:00 en 10:00 uur. ‘Na veel positieve reacties van luisteraars verlengt het station de speciale programmering naar één uur, voor een goede start van de dag in dit gekke jaar’, aldus 538.

De ‘Verrückte Halbe Stunde’ bestaat al een paar jaar. In het blok draait ochtendjock Frank Dane guilty pleasures, meezingers, klassiekers en feestknallers. De samenstelling van ‘Die Verrückte’ ligt in handen van bedrijven. Zij kunnen hun favoriete hits, alleen of samen met hun collega’s, doorgeven via de site van 538.

Foto: Radio 538