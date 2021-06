(Dit is een advertorial van Twenty Four Webvertising. De redactie van RadioFreak is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit artikel.)

Het starten van een eigen radiostation is nog nooit zo eenvoudig geweest als het nu is. Dankzij de technologische ontwikkelingen is het namelijk mogelijk om heel gemakkelijk zelf een radio-uitzending te maken vanuit je eigen huis of studio. Een groot bureau kopen is hierbij wel een goed idee. Je zult immers een aantal benodigdheden moeten hebben om zelf radio te kunnen maken, die je dus kwijt kunt op het bureau dat je hebt gekocht.

Apparatuur

Vandaag de dag worden radioprogramma’s normaal gesproken gemaakt met de computer. Aan een laptop met een goede internetverbinding en microfoon heb je dus eigenlijk wel genoeg, wat je makkelijk kwijt kunt op een bureau. De computer is hierbij wel erg belangrijk. Het is verstandig om te kiezen voor een nieuwer model die goed werkt. Je hebt namelijk een goede kracht nodig van je pc om de uitzendingen op de juiste wijze uit te kunnen zenden. Een snelle internetverbinding is natuurlijk ook noodzakelijk als je zelf een radiostation wilt starten. Hetzelfde geldt voor een microfoon, die gelukkig niet zo duur meer zijn als in het verleden.

Server

Als je luisteraars wilt dan is het verstandig en beter om je radiostation online te starten. Het zal dan dus opereren via het internet. Hierbij kun je je het beste aansluiten bij een server. Door dit te doen zul je niets hoeven te doen om het radiostation te onderhouden en draaiende te houden. Jij kunt je dus echt puur focussen op het maken van de uitzendingen en niet echt op de technische kant van het station. Hierbij zou je onder andere kunnen kiezen voor de server Shoutcast. Je zult dan alle tools krijgen om geweldige uitzendingen te kunnen produceren, wat natuurlijk erg handig is.

Uitzendsoftware

Het leukste is uiteraard om live uitzendingen te maken. Hiervoor zul je een verbinding moeten maken tussen de server en de computer. Als dit gelukt is kun je met speciale uitzendsoftware je uitzending live vormgeven. Wat je dan speelt op je pc zal ook live uitgezonden worden door de server van je online radiostation. Naast het afspelen van muziek, kun je ook interactie hebben met je luisteraars en media laten horen. Er zijn veel diverse soorten software beschikbaar voor de live uitzendingen. BUTT en Altacast zijn voorbeelden van encoders. Ze sturen namelijk de audio van je pc naar de server. RadioDJ en Mixxx kun je juist gebruiken als je meer controle wilt over de uitzending.

Marketing

Je kunt de software zo instellen dat er ook muziek uitgezonden zal worden door je radiostation als je zelf afwezig bent. Leuk voor je luisteraars natuurlijk, al moeten ze je station wel weten te vinden. Dat kan nogal eens lastig zijn. Marketing speelt hierbij een belangrijke rol. Zo kun je de zichtbaarheid van je station vergroten door je te laten vermelden op sites over internetradio. Streema en TuneIn zijn hier goede voorbeelden van. Ook kun je een account aanmaken op diverse social media om je online radiostation te promoten. Zo krijg je hopelijk meer luisteraars.



Foto: PxHere