Wouter van der Goes zegt te begrijpen waarom hij eind 2016 zijn middagshow op NPO Radio 2 moest inleveren, vanwege de komst van Ruud de Wild. “Ruud is namelijk Ruud en waarom ik hem ooit naar Qmusic toe haalde, was omdat hij een wat rauwe en karaktervolle randje aan je programmering geeft. Ik snapte heel goed dat Ruud, die vrij op de markt was, vier-zes zou gaan doen”, zegt hij in de podcast ‘Van Je Af Is Harder’.

Hoewel Wouter het ‘prestigieuze’ middagslot verloor, was hij daar naar eigen zeggen niet lang rauwig om. “Eigenlijk vond ik dat helemaal niet zo vervelend. Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want het was niet mijn eigen keuze. Maar ik heb voor mezelf de afweging gemaakt: stel, ik was in 2014 gevraagd of ik zes-acht wilde doen op Radio 2, dan had ik volmondig ja gezegd. Dan had ik geen ander besluit genomen dan dat.”

De Radio 2-dj vervolgt: “Ik heb die knop heel snel kunnen omzetten. Maar wat ik er lastig aan vond, was dat iedereen daar ook wat van vond. Het was een maandagochtend, ik kwam terug van vakantie en dit was mijn eerste gesprek. En diezelfde ochtend dacht ik: oké, we gaan dit doen.”

Wennen aan Radio 2

Wouter nam in het najaar van 2014 de middagshow op Radio 2 over. En dat was best wennen, erkent hij. “Ik had niet echt een idee van hoe vier-zes zou moeten klinken. Ik wist niet precies hoe de zender zou gaan worden en wat de omroep er van verwachtte. Dus ik vond het heel moeilijk om m’n draai daar te vinden.”

De dj heeft naar eigen zeggen de laatste jaren veel geleerd. “Ik denk dat verschil met hoe ik in het echt ben en hoe ik op de radio klink, wel kleiner is geworden.”

Foto: Wessel de Groot