Wim van Helden was gisteren na een aantal weken weer terug op Qmusic. De dj was er even tussenuit omdat hij een jaar na het overlijden van zijn vader, ook zijn moeder verloor. “Het tast ook je identiteit aan. Beetje bij beetje raak je ook een deel van jezelf kwijt. Dus ik heb mezelf de afgelopen tijd ook echt moeten hervinden. Alles wat vanzelfsprekend was, is opeens niet zo vanzelfsprekend meer. Het verschil tussen één of beide ouders verliezen is wezenlijk.”

“Ik had even tijd nodig. Want een jaar na het verlies van mijn vader heb ik deze zomer ook afscheid moeten nemen van mijn lieve, dappere moeder”, vertelde Van Helden. “Het was een rollercoaster door kanker. En er is voor mij de laatste tijd pas ruimte gekomen voor alles. Wanneer je beide ouders tegelijkertijd lijkt te verliezen trekt dat een wissel op je. Ik durf dat eigenlijk nu pas hardop toe te geven.”

Onlangs moest hij het huis van zijn ouders leegmaken. “Ik heb de deur van wat voorheen nog thuis was – waar ik zelf nog kind mocht zijn – voor het laatst achter mij dichtgetrokken. Sleutel overhandigd, alles eruit. Het klonk hol en leeg. De kalender op de wc hing nog op de vorige maand. Dat symboliseerde voor mij dat de tijd op die plek is gestopt.”

Het hele verhaal van Wim is hier terug te zien.

