De brede waardering die André van Duin nu krijgt, is vooral te danken aande ‘Dik Voormekaarshow’ die hij op de radio maakte. Dat zegt de presentator in Broadcast Magazine. “Die omslag is toen gekomen, alweer lang geleden. ‘De Dik Voormekaarshow‘ was populair bij de meer studentikoze incrowd, de hoger opgeleiden kwamen erbij.”

André van Duin is tot Omroepman van het Jaar gekroond, wat voor hem onverwachts kwam. “Meestal krijgen bestuurlijke mensen, die toch wat meer macht hebben in Hilversum, deze prijs.” Op zijn 75e is de televisiecarrière van André van Duin springlevend. Met ‘Heel Holland Bakt’, maar ook andere programma’s zoals ‘De Grote Kleine Treinencompetitie’.

De ‘Dik Voormekaarshow’ komt niet meer terug. “Nee, nieuwe afleveringen zitten er niet meer in. Je wilt dan toch een bepaalde regelmaat aanhouden en de week is al zo kort. In dat keurslijf ga ik mezelf niet meer persen.” Toch is het programma nog wel te horen. “De 33 podcasts die Ferry de Groot daarvan heeft gemaakt, halen nu weer miljoenen luisteraars. Dat is toch geweldig?”

Foto: ANP