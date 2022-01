Michiel Veenstra heeft zich kritisch uitgelaten over de nominaties van de Gouden RadioRing, een van de belangrijkste radioprijzen van het jaar. In het reglement dat vanochtend gepubliceerd werd, stond dat een programma uitgezonden moet worden via minstens één analoog distributiekanaal (FM of open kabel), wil het genomineerd worden. Die regel is geschrapt, maar het steekt Michiel ook dat in eerste instantie geen enkel programma of dj van KINK genomineerd was.

Een radioprogramma krijgt alleen een plek in de nominatielijst, als het genoteerd staat in de top 200 van best beluisterde programma’s van het Nationaal Luister Onderzoek (NLO). “In onze eerste berichtgeving stond er geen programma van KINK opgenomen in de stemlijst, dit had wel het geval moeten zijn”, zegt een woordvoerder van AVROTROS, de organisator van het Radiogala.

Er staan nu twee programma’s van KINK in de top 200-lijst: ‘Vitamine K’ en ‘Kink Workflow’. “Na de terechte kritiek en opmerking is dit direct aangepast en toegevoegd aan de stemlijst”, aldus AVROTROS.

Buitenspel zetten

Michiel is niet te spreken over de gang van zaken. “Kijk, ik snap dat er regels moeten zijn en dat je niet iedereen met een babyfoon op de lijst wil. Maar dit voelt als moedwillig buitensluiten van de zender die vorig jaar met drie nominaties op het podium stond en 2% marktaandeel in 20-49 pakt”, zegt hij de programmadirecteur van KINK.

KINK, dat graag een FM-frequentie wil, zegt nu de dupe te zijn van het feit dat het juist geen FM-frequentie heeft. “De commerciële en publieke zenders hebben de plicht, onder meer op basis van hun FM-frequentie, om DAB+ te promoten. Maar ze kiezen ervoor de concurrentie op DAB+ op deze kinderachtige wijze buitenspel te zetten”, aldus Michiel.

Michiel bevestigt dat hij uit de jury van de Marconi Awards is gestapt, die op hetzelfde moment als de radioringen uitgereikt worden.

Nou dat. En weer door. https://t.co/8t3OuLqU4r — Michiel Veenstra 📻 ꓘINK (@michielveenstra) January 10, 2022

Foto: Nathan Reinds