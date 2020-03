Danny Blom is nieuw te horen in de nachtelijke uren van Radio 538. De jonge radiomaker debuteerde begin deze maand door in te vallen voor een andere jock. Komende week is hij drie keer te horen in de nacht, wederom als invaller.

“Danny volgt het talentenprogramma van Talpa Network, XM. We testen vaker talenten van XM op Radio 538”, meldt een woordvoerder van de zender. Of Danny nog vaker te horen zal zijn in de nachtelijke uren, is volgens de zender afhankelijk van zijn ontwikkeling.

Foto: XM / Talpa