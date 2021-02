Humberto Tan vindt het onterecht als Rick Romijn en Niels van Baarlen ‘lachzakken’ worden genoemd. De twee waren juist van grote waarde voor de voormalige ochtendshow van Edwin Evers op Radio 538, stelt de presentator. “Rick en Niels worden zo makkelijk lachzakken genoemd. Wat een onzin. Rick deed de hele muzieksamenstelling en productie, en Niels deed dat ook. Alle gasten regelen, onderwerpen bedenken, alles”, zegt Humberto in de podcast ‘De Broadcast’.

Onder meer Adam Curry riep weleens dat Edwin Evers en zijn sidekicks ‘lachzakkenradio’ maakten. “Dat luisteraars dat zeggen: ach. Maar dat mensen uit de media dat zeggen, zonder je te verdiepen, dan ben je gewoon oppervlakkig”, zegt Humberto. “Als je dat soort meningen zou verplaatsen naar sportverslaggeving, dan zou je eigenlijk zeggen dat Roda JC kampioen wordt, want die hebben een mooi shirt. Gewoon totale bullshit.”

Vervanger van Evers

Humberto werkte langere tijd samen met Rick en Niels, die tegenwoordig op Radio Veronica het ochtendprogramma maken. Zo viel Humberto in 2006 voor het eerst in voor Edwin Evers en was hij in de jaren daarna diens vaste vervanger tijdens de zomervakantie. “Edwin belde of ik hem één dag wilde vervangen. Het ging goed, het klikte met Niels en Rick. Soms hadden we al om zes uur buikpijn van het lachen.”

In de jaren daarvoor meed Humberto de radio juist bewust, vertelt hij in de podcast. “Ik had nooit over radio nagedacht. Bij de NOS kreeg ik ooit een flauwe opmerking. ‘Humberto, als jij je ogen dicht doet, dan hoor je dat je niet geschikt bent voor radio’. Wat een domme opmerking was dat. Het maakte me ook heel onzeker.”

Tegenwoordig is Humberto op vrijdagmiddag op NPO Radio 1 te horen.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer