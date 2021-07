Cabaretier Steven Brunswijk uit Tilburg maakt vanaf zondag 4 juli een nieuw radioprogramma op Omroep Brabant. In het programma ‘Radio Brunswijk’ sluit hij iedere zondagmiddag op eigen wijze het weekend af.

Brunswijk werd jaren geleden bekend door filmpjes op internet als ‘Braboneger’ waarin hij ongezouten zijn mening gaf over allerlei onderwerpen. Daarna trok hij met zijn theatershows door Nederland. Radio is tot nu toe onbekend terrein. Steven: “Ik heb altijd al de wens gehad om radio te maken. Waar anders dan in mijn eigen Brabant, kan ik de eerste stappen op radiogebied maken. Lekker in het Brabants! KEIgezellig!”

Radio Brunswijk is vanaf zondag iedere week te beluisteren tussen 17:00 en 18:00 uur. Andere nieuwe radioprogramma’s zijn op zaterdag het muziekprogramma De Platenbeld met Richard van den Beld en op zondag Jordy Draait Door met Jordy Graat.