NPO Radio 4 breidt het presentatieteam van ‘Voor de Dag’ uit. Pieter van Nes en Jan van Poppel gaan beide één keer per week het vroege ochtendprogramma presenteren, tussen 5:00 en 7:00 uur. Op donderdag is Pieter te horen, vrijdags is het de beurt aan Jan. Beide presentatoren zijn onderdeel van het opleidingsprogramma van NPO Campus.

Op de twee bewuste tijdsloten was tot gisteren non-stop muziek te horen. Op andere dagen presenteren Thomas van Vliet (dinsdags) en Amy Muller (woensdags) al het programma ‘Voor de Dag’ op Radio 4.

“Met vier talenten in het opleidingsprogramma maken we NPO Radio 4 klaar voor de toekomst”, zegt zendermanager Simone Meijer. “Het opleiden van talent is belangrijk, want je wil nieuwe generaties laten aansluiten op wat de klassieke muziek en radio te bieden heeft. Eerder zijn Carine Lacor, Sander Zwiep, Jet Berkhout en Beitske de Jong gescout en opgeleid door NPO Campus. Alle vier zijn ze ondertussen bekende stemmen.”

Foto: Michel Schnater | AVROTROS