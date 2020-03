Het Radio 2-programma ‘Spijkers met Koppen’ zendt de komende weken niet uit op locatie. Café The Florin in Utrecht wordt ingeruild voor de reguliere radiostudio in Hilversum. Daardoor is er de komende weken ook geen publiek aanwezig bij het programma van Felix Meurders en Dolf Jansen.

BNNVARA neemt de maatregelen vanwege het coronavirus. ‘Door de aangescherpte maatregelen vanuit het RIVM hebben wij besloten om niet uit te zenden vanuit café The Florin in Utrecht’, aldus de omroep.

Ook Radio 1 en BNR Nieuwsradio schrappen hun locatie-uitzendingen voorlopig.

Foto: Annemieke van der Togt