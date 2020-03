Groot Nieuws Radio organiseert zondagochtend een live kerkdienst “Nu veel kerkdiensten worden afgelast vanwege het coronavirus, wil Groot

Nieuws Radio christenen in Nederland dienen door een actuele kerkdienst te houden”, aldus de zender. De overheid en het RIVM kwamen vanmiddag met het advies om evenementen met meer dan 100 bezoekers te annuleren.

Predikant Ron van der Spoel is voorganger van de protestantse dienst. Hij komt naar de studio van Groot Nieuws Radio om daar te preken. “Ook bidden we samen voor slachtoffers van het coronavirus en is er ruimte voor voorbede voor luisteraars. Na de dienst is ruimte om door te praten over de preek van Ron van der Spoel”, aldus de zender.

De kerkdienst is zondag vanaf 10.00 uur te horen bij Groot Nieuws Radio. De zender is te ontvangen via internet en DAB+.

Het is niet de eerste keer dat er een live kerkdienst wordt uitgezonden bij Groot Nieuws Radio. In 2014 organiseerde de zender een drive-in-

kerkdienst. Vanwege de vogelgriep was de zaal waar de Veenendaalse kerk normaal hun diensten houdt, niet beschikbaar. Voorganger Kees Kraayenoord preekte vanuit de radiostudio, terwijl gemeenteleden in hun auto’s meeluisterden.